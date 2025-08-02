Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Платоновым пристыковался к МКС
К Международной космической станции пристыковался корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11. На борту находится российский космонавт Олег Платонов. Трансляцию стыковки вела NASA.
Вид на МКС из космического корабля Crew Dragon (2 августа 2025 года)
Фото: NASA+
Стыковка в автоматическом режиме была произведена в 02:27 по времени восточного побережья США (09:27 мск). Помимо космонавта Платонова, в состав миссии вошли американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман и японский астронавт Кимия Юи.
Запуск корабля с новым экипажем МКС был запланирован на 31 июля, из-за плохих погодных условий его перенесли на сутки.