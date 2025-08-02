Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Платоновым пристыковался к МКС

К Международной космической станции пристыковался корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11. На борту находится российский космонавт Олег Платонов. Трансляцию стыковки вела NASA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на МКС из космического корабля Crew Dragon (2 августа 2025 года)

Фото: NASA+ Вид на МКС из космического корабля Crew Dragon (2 августа 2025 года)

Фото: NASA+

Стыковка в автоматическом режиме была произведена в 02:27 по времени восточного побережья США (09:27 мск). Помимо космонавта Платонова, в состав миссии вошли американские астронавты Майкл Финк и Зина Кардман и японский астронавт Кимия Юи.

Запуск корабля с новым экипажем МКС был запланирован на 31 июля, из-за плохих погодных условий его перенесли на сутки.