В Геленджике из-за погоды перенесен заплыв на открытой воде «Морская миля»

В Геленджике из-за объявленного штормового предупреждения перенесен заплыв на открытой воде «Морская миля». Об этом сообщает администрация курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заплывы на 200 м и 1000 м переносятся на 13:00 и 14:00 соответственно. Такое решение принял оргкомитет заплыва по рекомендации МЧС.

«Чтобы не подвергать опасности жизни участников наших соревнований, пока заплывы переносятся», – заявил главный судья соревнований Павел Пантелеев.

Утром в субботу на старт должны были выйти около 1,5 тыс. любителей плавания на открытой воде. По данным администрации Геленджика, на заплыв зарегистрировались представители из порядка 180 городов. Самому младшему участнику – 9 лет, старшему – 79.

Михаил Волкодав