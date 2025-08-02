В Геленджике из-за погоды перенесен заплыв на открытой воде «Морская миля»
В Геленджике из-за объявленного штормового предупреждения перенесен заплыв на открытой воде «Морская миля». Об этом сообщает администрация курорта.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Заплывы на 200 м и 1000 м переносятся на 13:00 и 14:00 соответственно. Такое решение принял оргкомитет заплыва по рекомендации МЧС.
«Чтобы не подвергать опасности жизни участников наших соревнований, пока заплывы переносятся», – заявил главный судья соревнований Павел Пантелеев.
Утром в субботу на старт должны были выйти около 1,5 тыс. любителей плавания на открытой воде. По данным администрации Геленджика, на заплыв зарегистрировались представители из порядка 180 городов. Самому младшему участнику – 9 лет, старшему – 79.