В Самарской области в результате атаки БПЛА погиб мужчина

В Куйбышевском районе Самары из-за падения обломков БПЛА загорелся дачный дом. Находившийся внутри пожилой мужчина погиб, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

С утра атаке БПЛА также подверглось одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. На территории региона объявлен режим воздушной опасности. Также в области временно ограничена работа мобильного интернета, уточнил господин Федорищев.

В аэропорту Самары вводили ограничения на прием и отправку самолетов, их уже сняли. По данным Минобороны, за ночь на Самарской областью сбили пять БПЛА.