Аэропорты Саратова, Тамбова, Пензы и Самары возобновили работу

В аэропортах Саратова и Тамбова сняты ограничения на прием и отправку самолетов, сообщила Росавиация. Также работу возобновили аэропорт Пензы и Самары.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период их действия на запасной аэродром ушел один самолет, направлявшийся в Саратов, и три самолета, выполнявших рейсы в Самару.

Как правило, аэропорты приостанавливают работу из-за угрозы атаки БПЛА. По данным Минобороны, в течение ночи средства ПВО сбили 112 БПЛА над девятью российскими регионами.