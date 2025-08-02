Силы ПВО за ночь сбили 112 БПЛА над регионами России

В период с 20:00 мск 1 августа до 4:40 2 августа средства ПВО уничтожили и перехватили 34 беспилотника самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны. По его данным, 31 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 12 — над Воронежской областью, 11 — над Рязанской областью. По пять БПЛА уничтожили над Самарской областью, четыре — над Пензенской, два — над Белгородской, по одному — над Крымом и Липецкой областью. 11 дронов сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ростовской области в поселке Углеродовском загорелось одно из строений предприятия. В результате умер сотрудник, охранявший объект. В Пензенской области также было атаковано предприятие, погибла женщина, еще два человека пострадали. В Самарской области из-за падения обломков дрона загорелся дом, там погиб мужчина. В Воронежской и Рязанской областях обошлось без пострадавших. В Липецкой области ночью объявляли опасность атаки БПЛА, данные о последствиях не приводятся.