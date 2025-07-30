В Кабардино-Балкарии на 65% выросло число безналичных платежей в транспорте

В Кабардино-Балкарии растёт число людей, предпочитающих безналичную оплату проезда в общественном транспорте. По статистике южных аналитиков Сбера, почти 600 тысячи платежей прошли с использованием цифровых способов оплаты.

Залина Бейтуганова, Управляющий Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка: «В 2025 году число онлайн-платежей в транспорте значительно выросло: за полгода их уже почти 600 тысяч. Для сравнения, в 2024 году за тот же период этот показатель был на 65% ниже. Динамика роста объёма платежей ещё выше: в 2,8 раза. В Республике растёт и количество оборудованного терминалами транспорта. Мы продолжаем помогать росту доступности цифровых сервисов для жителей и гостей Кабардино-Балкарии».

Технологии, которые позволяют оплачивать проезд с помощью карты или телефона, сокращают время ожидания проведения платежа, а также повышают предсказуемости точного времени прибытия транспорта по расписанию. Все участники процесса могут легко отслеживать информацию о сумме и времени такой оплаты. Также можно использовать смартфон с поддержкой NFC.