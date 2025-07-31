Эксперты рассказали о мифах, связанных с банковской биометрией

Эксперты опровергли распространенные представления о биометрических технологиях, заявив, что использование подобных решений в банковской сфере сопровождается высоким уровнем защиты, правовым регулированием и минимальным числом технических сбоев. Как пояснили в крымском отделении Сбербанка, биометрия все активнее внедряется в повседневные сервисы, включая оплату по лицу, идентификацию при обслуживании и использование банкоматов без карты.

Эксперты отмечают, что опасения по поводу возможности подделки биометрических данных с помощью фотографии, видео или 3D-маски не соответствуют действительности. Применяемые алгоритмы учитывают не только черты лица, но и динамику его движения, что исключает возможность обмана системы статичным изображением. По словам представителей банка, системы не срабатывают случайно — например, при нахождении другого человека в кадре.

Также в кредитной организации отметили, что обработка биометрических данных подчиняется требованиям федерального законодательства и стандартам информационной безопасности. Все собранные данные хранятся исключительно в государственной системе — Единой биометрической системе (ЕБС), и используются только при наличии согласия клиента, которое может быть отозвано в любой момент.

Сомнения в надежности биометрических систем, по мнению экспертов банка, также не обоснованы. В настоящее время точность распознавания лиц в терминалах оплаты достигает 99,99%, а возможные сбои чаще всего связаны не с качеством технологий, а с внешними условиями, такими как слабое освещение или отсутствие связи.

По словам управляющего Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова, биометрические сервисы делают доступ к государственным, муниципальным и коммерческим услугам быстрее и проще.