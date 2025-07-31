В Крыму заключили первую сделку в рамках новой госпрограммы льготного лизинга

В Крыму заключили первую сделку в рамках новой государственной программы льготного лизинга. Финансирование предоставлено АО «Бахчисарайский цементный завод» — одному из ведущих производителей строительных материалов на полуострове. В рамках сделки предприятие приобрело специализированный бульдозер, который будет использоваться для оптимизации производственных процессов, рассказали представители других сторон сделки — Сбербанка и дочерней структуры «СберЛизинг».

Сделка реализована в рамках совместной инициативы Минпромторга РФ и государственной компании «ДОМ.РФ», направленной на поддержку промышленных предприятий, а также аграрного и коммунального секторов через механизм льготного лизинга. Как пояснил управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров, программа является важным инструментом поддержки реального сектора экономики и способствует повышению конкурентоспособности регионального бизнеса.

По словам директора Юго-Западного филиала АО «Сбербанк Лизинг» Надежды Ткаченко, программа позволяет обновлять парк техники на условиях, не имеющих аналогов по уровню удорожания — менее 10% по договору. Представитель компании подчеркнула, что использование современной дорожно-строительной техники обеспечивает рост производительности и качества исполнения работ.

Генеральный директор АО «Бахчисарайский цементный завод» Алексей Дранный отметил, что благодаря участию в программе предприятие получило доступ к финансовому ресурсу, необходимому для модернизации. По его словам, новая техника позволит повысить производственную эффективность, сократить затраты и укрепить позиции компании на рынке.

Программы льготного лизинга, реализуемые с участием Минпромторга, направлены на стимулирование развития производственного сектора, ЖКХ и сельского хозяйства. Общий объем финансирования лизинга сельхозтехники до 2030 года составит 330 млрд руб., что, по расчетам министерства, позволит обновить около 47 тыс. единиц машин. Аналогичная программа для коммунальной и дорожно-строительной техники рассчитана на 50 млрд руб. и предусматривает обновление 6 тыс. единиц парка. На реализацию обеих инициатив в ближайшие три года предусмотрено свыше 13,5 млрд руб. из федерального бюджета.