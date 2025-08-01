На санаторно-курортном лечении в Крыму больше недели проводят 79% туристов

В Крыму на санаторно-курортном лечении 79% туристов проводят более недели. С целью такого лечения и оздоровления приезжают 51% гостей. Такие данные «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве курортов и туризма республики по результатам своего анкетирования.

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По данным ведомства, у 43% туристов продолжительность отдыха составила 7–14 дней, у 36% — превысила 14 дней.

«Сегодня санаторно-курортное лечение — преобладающее круглогодичное направление туризма в Крыму. В той или иной степени весь отдых в республике можно назвать оздоровительным. Ради санаторно-курортных услуг туристы приезжают на отдых и на более длительный срок, а их поездки становятся более дорогостоящими. Все это сказывается на положительной рентабельности бизнеса»,— прокомментировали в пресс-службе ведомства республики.

Как отметили в минкурортов, у Крыма достаточно большие возможности, чтобы вернуть региону статус всероссийской здравницы. Практически неисчерпаемый запас природных лечебных ресурсов дает возможность активно развивать действующие и создавать новые бальнеологические курорты. Идет работа по привлечению инвесторов к строительству санаториев, реновации советских здравниц, созданию питьевых галерей с минеральными источниками.

Напомним, средняя загрузка отелей и санаториев в летний период 2025 года в Крыму составила более 65%. В январе—июне этого года Крым посетили более 2,3 млн туристов, что на 15% больше, чем за тот же период прошлого года.

Андрей Пугачев