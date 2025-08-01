В горах Сочи открыли мемориал к 80-летию Великой Победы

На перевале Аишха в горах Сочи открыли мемориал в честь 80-летия Великой Победы. Памятник воинам, отдавшим жизни за свободу и независимость Родины, установили на высоте почти 2,5 тыс. м по инициативе министерства ГО и ЧС Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Этот мемориал — знак бесконечной благодарности великому, жертвенному подвигу советского народа, сражавшегося на фронте и в тылу»,— заявил министр ГО и ЧС Кубани Сергей Штриков.

Перевал Аишха имел стратегическое значение при обороне Сочи и Красной Поляны. Немецкие войска не смогли прорваться через перевал, встретив ожесточенное сопротивление. Аишха превратился в символ мужества и стойкости советских солдат.

Скульптура высотой 1,7 м представляет собой фигуру советского солдата, преклонившего колено в память о павших в Великой Отечественной войне. Сотрудники министерства возложили цветы к подножию монумента.

За состоянием нового мемориала будет следить служба Кубань-СПАС. Сотрудники министерства и подведомственных учреждений регулярно участвуют в мероприятиях по сохранению памятников на территории Кавказского заповедника и всего Краснодарского края.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Краснодарского края утвердили предметы охраны для шести памятников Великой Отечественной войны. Среди монументов — бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза Тимофея Хрюкина в Ейске.

Анна Гречко