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На Кубани определили предметы охраны памятников Великой Отечественной войны

Власти Краснодарского края утвердили предметы охраны для шести памятников Великой Отечественной войны. Среди монументов — бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза Тимофея Хрюкина в Ейске, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Историко-культурные исследования по разработке проектов предметов охраны памятников выполнены организациями, имеющими лицензию Министерства культуры России. Они обладают большим опытом проведения работ по сохранению объектов культурного наследия»,— прокомментировал вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.

Второй объект в Ейске — мемориал на могиле 214 советских детей, погибших в душегубках немецко-фашистских захватчиков в октябре 1942 года.

Также определили предметы охраны для трех объектов в Новороссийске. Памятник Неизвестному матросу установили в 1960 году в честь моряков-малоземельцев. Мемориал Непокоренным расположен в микрорайоне Цемдолина — на месте массовых расстрелов жителей города в 1942-1943 годах.

У подножия восьмигранного каменного обелиска высотой 20 м находится бронзовая скульптурная группа: упавший, но не склонивший голову старик и молодая женщина, прижавшая к себе испуганного ребенка. Еще один памятник посвящен участникам Новороссийской десантной операции в сентябре 1943 года. Это торпедный катер, установленный в 1968 году к 25-й годовщине освобождения города. Боевой катер модели ТК-718 водрузили на бетонный постамент, напоминающий морскую волну.

Под защитой теперь также исторический облик памятника воинам-освободителям Краснодара на ул. Постовой.

Краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия продолжает разрабатывать проекты и утверждать предметы охраны памятников для своевременного проведения ремонтно-реставрационных работ.

Анна Гречко

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