В сельские районы Кубани переедут 23 работника культуры

Порядка 23 специалистов культуры из других регионов России переедут работать в сельскую местность Краснодарского края в рамках федеральной программы «Земский работник культуры». Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Федеральная программа "Земский работник культуры" помогает привлечь в учреждения Краснодарского края компетентных специалистов из других регионов России. Необходимые нашим домам культуры и школам искусств профессионалы переедут в населенные пункты с числом жителей до 50 тыс. человек и должны будут проработать там не менее 5 лет»,— написала госпожа Минькова.

Каждый из участников получит выплату в 1 млн руб., которую сможет использовать на любые цели. Сейчас отбор прошли 33 специалиста, из которых 23 — уже подписали трудовые договоры.

Программа поддержки работников культуры запущена в январе 2025 года. Инициатива направлена на решение кадрового дефицита в сельских населенных пунктах и малых городах Краснодарского края и всей страны.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае утвердили программу «Земский тренер», предполагающую единовременные выплаты в 1 млн руб. специалистам, работающим в малых населенных пунктах.

Анна Гречко