Проректора красноярского вуза отправили в СИЗО до конца сентября

Центральный райсуд Красноярска поместил под стражу до 30 сентября проректора по экономике и финансам Красноярского государственного медицинского университета Михаила Кулешко. Решение о мере пресечения было принято 1 августа.

В отношении Михаила Кулешко возбуждено уголовное дело о мошенничестве с выплатами премий подчиненным (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края. О его задержании стало известно 31 июля.

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле этого года была задержана другой проректор этого вуза (по учебной, воспитательной работе) — Ирина Соловьева. По версии следствия, в 2022-2024 годы она давала указания о начислении премий своим подчиненным и обеспечивала сбор необходимых документов, а проректор по экономике и финансам утверждал премии. Выплаты сотрудники университета отдавали фигурантам дела якобы для нужд учебного заведения. Сумма хищений устанавливается.

Александра Стрелкова