В МИД Румынии потребовали убрать российский флаг в городе Тулча
Министр иностранных дел Румынии Оана Цою обратилась к мэрии города Тулча с требованием демонтировать российский флаг, поднятый перед зданием Художественного музея. Госпожа Цою указала, что размещение государственного символа России нарушает румынское законодательство, регулирующее порядок вывешивания флагов других стран.
Фото: Yves Herman / Reuters
Флаг России перед зданием Художественного музея установлен в октябре 2023 года рядом с флагами ЕС, Румынии, Украины, Турции и Греции. По словам представителей музея, эти флаги были установлены в рамках европейского проекта реставрации исторических зданий, финансируемого по программе POR 2007-2013, направленной на развитие туристических достопримечательностей. В музее подчеркнули, что целью было признание вклада различных исторических сообществ, представленных этими странами.
В МИД Румынии отметили, что ни одно из условий, которые позволяют официально поднимать флаги иностранных государств, не было соблюдено. Госпожа Цою охарактеризовала ситуацию с российским флагом как недопустимую. Она напомнила, что Россия ведет «жестокую, ничем не спровоцированную и неоправданную агрессивную войну против суверенного соседа».
Представители музея заявили, что готовы сотрудничать с компетентными органами для решения вопроса «в соответствии с правовыми нормами», но конкретные указания по судьбе российского флага пока не поступали. В российском МИД заявили, что Румыния пытается «переложить с больной головы на здоровую», обвиняя РФ во внутренних проблемах.