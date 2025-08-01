В МИД Румынии потребовали убрать российский флаг в городе Тулча

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою обратилась к мэрии города Тулча с требованием демонтировать российский флаг, поднятый перед зданием Художественного музея. Госпожа Цою указала, что размещение государственного символа России нарушает румынское законодательство, регулирующее порядок вывешивания флагов других стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Флаг России перед зданием Художественного музея установлен в октябре 2023 года рядом с флагами ЕС, Румынии, Украины, Турции и Греции. По словам представителей музея, эти флаги были установлены в рамках европейского проекта реставрации исторических зданий, финансируемого по программе POR 2007-2013, направленной на развитие туристических достопримечательностей. В музее подчеркнули, что целью было признание вклада различных исторических сообществ, представленных этими странами.

В МИД Румынии отметили, что ни одно из условий, которые позволяют официально поднимать флаги иностранных государств, не было соблюдено. Госпожа Цою охарактеризовала ситуацию с российским флагом как недопустимую. Она напомнила, что Россия ведет «жестокую, ничем не спровоцированную и неоправданную агрессивную войну против суверенного соседа».

Представители музея заявили, что готовы сотрудничать с компетентными органами для решения вопроса «в соответствии с правовыми нормами», но конкретные указания по судьбе российского флага пока не поступали. В российском МИД заявили, что Румыния пытается «переложить с больной головы на здоровую», обвиняя РФ во внутренних проблемах.