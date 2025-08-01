Дело о падении туристов с парашюта в Джубге направлено в суд

В Краснодаре завершили расследование дела судоводителя, который организовал катание на парашюте с неисправным катером в Джубге, в результате чего три туриста упали в воду и получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: zmsut.sledcom.ru Фото: zmsut.sledcom.ru

Судоводителя обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, 18 августа 2024 года обвиняемый организовал катание на парашюте для трех граждан, среди которых был несовершеннолетний. Развлечение проходило вблизи пляжа Джубга Туапсинского района на маломерном судне «Парасайлинг 88». Судоводитель допустил выход в акваторию Черного моря с технически неисправным двигателем. Из-за поломки катер внезапно остановился, а пассажиры, находившиеся на парашютной системе на высоте, упали в воду. Все трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Лия Пацан