Кузбассу списали 2 млрд рублей по бюджетным кредитам

Кемеровская область вошла в число восьми субъектов федерации, которые получили возможность списания до двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Регионы указаны в распоряжении правительства РФ от 24 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

Кузбасс — единственный из этих регионов, входящий в Сибирский федеральный округ. Объем списания в 2025 году установлен для него в размере 2,07 млрд руб. Объем списанных средств соответствует размеру вложений региона в модернизацию ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и ряд других проектов.

«Для нашего региона, учитывая сложную ситуацию с бюджетом, снижение долговой нагрузки — очень весомая поддержка. Всего до 2030 года Кузбассу могут списать почти 30 млрд руб.»,— сообщил кемеровский губернатор Илья Середюк.

Ранее федеральное правительство списало по бюджетным кредитам в общей сложности 42,7 млрд руб. 25 регионам. В их числе республики Алтай (283 млн руб.) и Тыва (666,4 млн руб.), а также Омская область (4,46 млрд руб.).

Валерий Лавский