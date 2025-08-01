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Загрузка отелей в Сочи в августе 2025 года достигла 90%

Занятость гостиниц и санаториев Сочи в начале августа приблизилась к 90%, общее число туристов составляет около 190 тыс. человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

По словам градоначальника, туристическая активность в курортной столице России сопоставима с показателями предыдущего года. Основное внимание уделяется не увеличению турпотока, а обеспечению высокого уровня безопасности и комфорта для жителей и отдыхающих.

Власти прогнозируют устойчивый спрос и в период бархатного сезона. Уже забронировано около 60% номерного фонда на сентябрь—октябрь. Этому способствовали специальные предложения от 50 ведущих отелей, включая преференции для семей с детьми и скидки при раннем бронировании.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что продажи туров на курорты Кубани летом 2025 года выросли до 35%.

Анна Гречко

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