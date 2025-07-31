Продажи туров на курорты Кубани летом 2025 года выросли до 35%

Туроператоры зафиксировали рост спроса на курорты Краснодарского края. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на данные компаний «Мультитур» и «Алеан».

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Согласно статистике «Мультитура», продажи туров в Туапсинский район увеличились на 35%, в Геленджик — на 20%, в Сочи — на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До 30% летних предложений были распроданы за пять-шесть месяцев до начала сезона.

По информации «Алеан», при сохранении благоприятной погоды в августе и осенью Кубань может укрепить показатели. Несмотря на снижение общего турпотока примерно на 20%, регион остается в числе самых популярных направлений внутреннего туризма. В крупных отелях Анапы при скидках до 50% уровень загрузки достиг 70%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край направит 50 млн руб. из резервного фонда на возмещение отелям и санаториям Анапы части затрат, связанных с отменой бронирований в условиях чрезвычайной ситуации.

Анна Гречко