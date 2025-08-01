На Дону на ремонт многоэтажек направлено 2,5 млрд рублей в 2025 году

В первом полугодии 2025 года в Ростовской области капитально отремонтировали 497,8 тыс. кв. метров многоквартирных жилых домов (МКД), на это было направлено почти 2,5 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные министра ЖКХ региона Антонины Пшеничной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По ее мнению, одним из ключевых моментов современного капитального ремонта является повышение энергоэффективности. Это использование передовых технологий, бережное отношение к ресурсам и окружающей среде и достойное качество жизни собственников жилья.

Для более рационального использования энергоресурсов капремонты МКД проводятся по трем направлениям: ремонт систем теплоснабжения, электроснабжения и замена лифтов на современные класса A.

Кроме этого, госпожа Пшеничная подчеркнула, в регионе внедряются автоматизированные индивидуально-тепловые пункты с погодозависимой автоматикой, которые регулируют подачу теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Это позволяет достичь максимальной экономии теплоэнергии и комфорта в квартирах.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что по утвержденной правительством Ростовской области программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) на 2025–2027 годы выделено порядка 16,8 млрд руб.

Наталья Белоштейн