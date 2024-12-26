Власти Ростова направят 6,6 млрд рублей на капремонт МКД в 2025 году

Правительство Ростовской области утвердило план реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) на 2025-2027 годы. Согласно плану, объем финансирования капремонта в указанный период составит порядка 16,8 млрд руб.

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В частности, в 2025 году будет выделено 6,657 млрд руб., в 2026 году – 6,042 млрд руб., в 2027 году – 4,122 млрд руб.

Предполагается, что общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов за эти годы составит 16,7 млн кв. м, в том числе 6,2 млн кв. м – в 2025 году.

В частности, в план на 2025 год включен ремонт 58 домов в Ростове, 80 – в Батайске, 138 – в Волгодонске, 55 – в Гуково.

Финансирование будет осуществляться из средств Фонда капитального ремонта.

Сергей Иванов