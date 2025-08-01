Трое новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» объявлены в розыск в России

МВД России объявило в розыск троих граждан Таджикистана Абубакра Хикматова, Алохимхона Бекова и Мухаммадрахима Файзова. По данным следствия, они причастны к организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Фигуранты внесены в реестр террористов. Следствие установило, что Хикматов и Беков участвовали в организации террористических ячеек «Вилаят Хорасан», входящих в международную запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ).

Мухаммадрахим Файзов — брат исполнителя теракта Мухаммадсобира Файзова. О причастности брата сообщил сам исполнитель преступления, передавало «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела. Мухаммадрахим Файзов находится в Турции. По словам Мухаммадсобира Файзова, его брат также входит в ИГ (признано террористическим и запрещено в РФ).

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта прошлого года. Исполнители — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни — граждане Таджикистана. Они признали вину.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Тройка судей и никаких присяжных».