На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней и града

Региональное управление МЧС по Краснодарскому краю выпустило штормовое предупреждение на фоне ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По информации спасателей, с 31 июля по 2 августа на территории края, за исключением участка от Анапы до Магри и Сочи, местами прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра до 20–25 м/с. Кроме того, на отрезке побережья от Джубги до Магри сохраняется риск образования смерчей над морем.

Ранее в регионе в течение нескольких недель держалась аномально жаркая погода. Температура воздуха поднималась до +40 °C. Как сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в Краснодарском крае и Крыму фиксировали одни из самых высоких температур по стране. Штормовое предупреждение по жаре в регионе действовало с начала июля и неоднократно продлевалось.

Анна Гречко