Житель Крыма арестован по делу о передаче Украине сведений об объектах ПВО

ФСБ сообщила о задержании в Севастополе жителя Крыма 1978 года рождения по подозрению в государственной измене. По данным Центра общественных связей ведомства, гражданин России, по собственной инициативе вступивший в контакт с представителем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, передал украинской стороне сведения о функционировании системы противовоздушной обороны в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении ЦОС, связь между фигурантом и украинской разведкой осуществлялась через мессенджер Telegram, где используются анонимные каналы, предназначенные, по версии спецслужбы, для сбора разведывательной информации. Задержанный осуществлял фото- и видеосъемку объектов ПВО, а также фиксировал данные о выходе дежурных расчетов и передавал координаты их дислокации.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного. Как уточнили в ФСБ, задержанный признал вину, в настоящее время он арестован по решению суда.

ФСБ также заявила о продолжающейся активности украинских спецслужб в интернете, включая мессенджеры и социальные сети, где, по информации ведомства, осуществляется попытка вербовки российских граждан, включая несовершеннолетних, с целью вовлечения в противоправную деятельность.

Вячеслав Рыжков