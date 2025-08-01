В Ростовской области Гуково и два района вновь остались без электричества и воды
Из-за очередного аварийного отключения электроэнергии без электричества и воды остались Гуково, Зверево и Красносулинский район. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Это уже четвертый случай с 23 июля. Энергетики несколько раз восстановили подачу электричества, на это не помогло полностью нормализовать водоснабжение. Теперь сроки восстановления сдвигаются до 2 августа.
Принимаются все возможные меры, однако полное решение проблемы невозможно без стабильного энергоснабжения объектов водопроводного хозяйства, отметила министр.
Для населения организован подвоз воды, привлечена дополнительная техника от ДПЧС.