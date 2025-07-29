Подключить воду в трех населенных пунктах Ростовской области обещали к 1 августа

Проблема с водоснабжением в Гуково и поселках Красносулинского района сохраняется вторые сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

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В настоящее время проводится опрессовка магистрального водовода и наполнение водорезервуаров насосных станций. В населенных пунктах организован подвоз воды по заявкам потребителей

«Выход на штатный режим ожидается к 1 августа», — отметила в своем сообщении госпожа Пшеничная.

В Зверево подача воды уже осуществляется по установленному графику.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», 28 июля произошел порыв водовода на территории НС-3. Вечером этого же дня вечером порыв был устранен. Прокуратура Ростовской области организовала проверку исполнения требований федерального законодательства в связи с аварией на водоводе.

Наталья Белоштейн