В начале летнего сезона 2025 года впервые за 30 лет начал принимать рейсы аэропорт Сухума, возобновилось железнодорожное сообщение с Абхазией, а ряд крупных российских туроператоров выкупил значительную часть номерного фонда еще зимой. Эти факторы дали старт активному росту турпотока в республику, сопровождающемуся появлением беспрецедентно низких цен на проживание. О влиянии таких изменений на турпоток Сочи и о существенном отличии этих курортов рассказал основатель и генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Алексан Мкртчян

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«Начнем с того, что, безусловно, сейчас Абхазия резко подешевела. Особенно это было заметно в апреле и мае. Например, в апреле мы продавали на двоих номер в отеле категории три звезды с трехразовым питанием за 135 руб. в день. Это полтора доллара. Ни в одной стране мира — ни в Ботсване, ни в Намибии, ни в Лаосе, ни в Камбодже — таких цен не существует. Я намеренно называю небогатые страны, но даже там не найти отеля за такие деньги.

В конце мая у нас была цена: папа, мама и ребенок — неделя проживания с 22 по 29 мая — 11,2 тыс. руб. на троих. Это 1,6 тыс. руб. в сутки с питанием. Сейчас мы продаем те же отели примерно за 3–4 тыс. руб. в день — на семью, не на человека — с трехразовым питанием.

В Сочи такого нет и быть не может. Даже близко. Там проживание в трехзвездочном отеле с питанием стоит минимум 9–10 тыс. руб. в день на семью. В два-три раза дороже, чем в Абхазии. Поэтому утверждать, что Абхазия перетягивает туристов из Сочи,— это просто некорректно. Это два разных сегмента.

В Абхазию поехали люди из глубинной России, те, кто раньше вообще не был на море. Речь идет не о замещении Сочи, а о вовлечении нового туриста. Люди поехали, потому что впервые это стало для них финансово доступно. 135 руб. в день за все — это не просто дешево, это в буквальном смысле уникально. Мы видим, что поездки стали реальностью для тысяч семей, которые годами не могли себе этого позволить.

Здесь нужно отметить и логистику. Повлияло все в комплексе: открытие аэропорта в Сухуме, восстановление железнодорожного сообщения, приход крупных туроператоров, которые еще зимой выкупили целые отели. Это позволило сформировать низкую базовую цену, особенно в "низкий" сезон, в апреле—мае. А дальше уже включился эффект масштаба — все пошло потоком.

Если говорить о том, кого действительно может "перетягивать" Абхазия, то скорее это более бюджетные направления — Анапа, может быть, Туапсинский или Ейский районы. Потому что, повторю, Сочи — это самый дорогой курорт России. Ни в Крыму, ни в других регионах ничего дороже нет.

Мы видим, что в Сочи по-прежнему высокий спрос, но совсем другой уровень платежеспособности и требований у клиентов. Успех Абхазии в этом сезоне — это не результат "перетягивания", это результат создания иного спроса».