Глава Кубани призвал сохранить набережную Новороссийска от застройки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о необходимости сохранить набережную Новороссийска как общественное пространство. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Во время визита в город-герой глава Кубани отметил, что набережная — одно из главных мест притяжения и для местных жителей, и для туристов, формировалась годами и обладает узнаваемым обликом.

«Особым местом притяжения для жителей и отдыхающих здесь является набережная. Она формировалась многие годы, у нее есть свой узнаваемый облик и сложившаяся высота. Необходимо сохранить это комфортное общественное пространство»,— сказал господин Кондратьев.

По данным мэрии, в 2024 году курорт посетили 1,5 млн туристов. Вдоль побережья работают 28 пляжей. Глава города Андрей Кравченко уточнил, что сдерживать застройку помогает введенный ранее по поручению губернатора региона запрет на жилую застройку в 500-метровой прибрежной зоне.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил завершить строительство Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» в Новороссийске за три года. Работы на объекте планируется возобновить в ближайшее время.

Анна Гречко