В Ростовской области утонул 16-летний подросток

Недалеко от хутора Верхнекалиновка Кашарского района утонул 16-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Компания подростков решила спустится вниз по течению реки Ольховой вплавь. Один из несовершеннолетних выбился из сил, друзья помогли ему выбраться на берег, а сами поплыли дальше. Вернувшись, подростки обнаружили только оставленные на берегу вещи, а друг пропал.

Позже водолазы обнаружили тело погибшего в нескольких метрах от берега.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с начала открытия купального сезона-2025 в Ростовской области зафиксировано 12 случаев гибели людей на воде.

Наталья Белоштейн