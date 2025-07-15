В Ростовской области с начала купального сезона утонули 12 человек

С начала открытия купального сезона в Ростовской области зафиксировано 12 случаев гибели людей на воде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

По информации ведомства, купальный сезон в регионе начался первого июня. В Ростове-на-Дону в 2025 году функционируют четыре пляжные зоны. В их числе – два муниципальных пляжа, расположенных на о. Зеленый и в п. «Левобережный», а также два частных пляжа: «Каррера» и «Абрикос». На всех территориях оборудованы спасательные посты, ежедневно обеспечивающие безопасность, они будут работать до первого октября – окончания купального сезона.

«Главными факторами, приводящими к несчастным случаям, являются купание в местах, не предназначенных для этого, и нахождение в состоянии алкогольного опьянения во время купания»,– приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Валентина Любашенко