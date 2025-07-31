Хиты Nightwish, боевик «Рыжая Соня» и мюзикл по сказке Пушкина

В предстоящие пятницу, субботу и воскресенье горожане и гости Краснодара смогут послушать этническую музыку под открытым небом, посетить несколько интересных спектаклей и кинопремьеры, а также насладиться большим футболом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

1 августа в 20:00 в клубе «Порт 219» с сольным концертом выступит популярный рэп-исполнитель L’One с хитами «Дорога», «Все или ничего», «Океан», «Никто кроме нас». Организаторы обещают массивный качественный звук, впечатляющий свет и фирменную атмосферу, которые создадут незабываемое шоу.

Стоимость билетов — от 2800 руб. (12+)

1 августа в 20:00 в амфитеатре парка «Краснодар» даст концерт Sati Ethnica, исполнив музыку, в которой «отзывается вечность». Как сказано в описании предстоящего концерта, чарующий мир старинных ритмов и мелодий оживет под звездным краснодарским небом. Певица представит новый альбом Lineage.

Стоимость билетов — от 3500 руб. (16+)

2 августа в 19:30 на сцене «Порт 219» в рамках большого гастрольного тура по России выступит группа «Моя Мишель». Коллектив исполнит песни из нового альбома «Из цветов и темноты», а также свой главный хит —«Пташка».

Стоимость билетов — от 2600 руб. (12+)

2 августа в 19:00 в Sgt. Pepper’s Bar выступит Иван Курочкин. На концерте артист исполнит как свои сольные хиты, так и шлягеры группы «Электрофорез», с которой его и узнала широкая публика.

Стоимость билетов — от 2300 руб. (16+)

3 августа в 20:00 в The Rock Bar состоится Nightwish Tribute Show. Для поклонников европейского симфо-метала прозвучат известные хиты легендарной финской команды.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (12+)

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Какие спектакли посмотреть

1 августа в 20:00, а также 2 августа в 19:30 и 3 августа в 19:00 в театре «Мой» покажут спектакль по пьесе Вуди Аллена «Риверсайд Драйв». Главный герой назначает свидание своей любовнице, чтобы объявить ей о расставании. Но на горизонте возникает бездомный шизофреник. Главный герой, сам того не желая, вдруг вываливает на бомжа все перипетии своей личной жизни.

Режиссер — Станислав Слободянюк.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (18+)

1 и 3 августа в 20:00 в иммерсивном театре «Дом мецената» пройдет спектакль «Фрида Кало. Диего — я сама». Это кулуарная история в старинных интерьерах. Сюжет рассказывает о яркой художнице, которая продолжает покорять сердца даже после своей смерти.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

2 августа в 20:30 «Один театр» покажет спектакль «Тебя 2». Как сказано в аннотации, любое супружество, счастливое или несчастливое, бесконечно интереснее и значительнее любого романа, даже самого страстного.

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

2 августа в 18:00 в Филармонии имени Г.Ф. Пономаренко покажут музыкально-театрализованное представление «А если это любовь...?» государственного концертного ансамбля «Ивушка». Представление создано по мотивам кинофильма «Любовь и голуби». Это не просто переложение знаменитого сюжета, а размышление о том, какой бывает любовь, и как сохранить ее в современном мире. Каждый герой оживает на сцене благодаря остроумным диалогам, знакомым многим поколениям.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

3 августа в 20:30 «Один театр» покажет спектакль «Правда». Согласно аннотации, если в один прекрасный день люди перестанут друг другу врать, на земле не останется ни одной семейной пары. И в какой-то степени это будет означать конец цивилизации.

Стоимость билетов — от 900 руб. (18+)

3 августа в 18:00 на сцене Дома культуры Железнодорожников покажут мюзикл «Сказка о царе Салтане» по произведению Александра Пушкина. Организаторы обещают роскошные костюмы, красочные декорации, зажигательные танцы, профессиональный вокал и новые хиты от композитора Александра Зацепина.

Стоимость билетов — от 600 руб. (0+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Формула Кино Oz», «Городское кино», «Монитор СБС», «Монитор Красная площадь», «Монитор Сити De Luxe», «Киносет Любимово», «Каро 8 Галерея», а также в киноконцертном зале «Болгария» стартует показ фэнтезийного боевика «Рыжая Соня». Сюжет: Соня — воин, последний представитель своего народа и хранительница магии в волшебном лесу. Император Дрейган покоряет мир с помощью науки и современных технологий. Его войска берут Соню в плен и отправляют на арену — теперь она гладиатор, участница самых зрелищных и жестоких боев. Чтобы обрести свободу, ей предстоит пройти множество поединков и суровые испытания.

Стоимость билетов — от 660 руб. (18+)

Еще одна достойная внимания премьера — интригующий американо-австралийский хоррор «Одно целое». Сюжет: после переезда в уединенный загородный дом пара, переживающая кризис в отношениях, сталкивается с необъяснимым явлением. Их тела начинают тянуться друг к другу с пугающей силой. Чтобы спастись, им предстоит раскрыть тайну этого места, прежде чем они сольются в одно целое.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

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Куда сходить еще

2 августа в 20:30 на Ozon Арене (бывший стадион «Краснодар») игроки футбольного клуба «Краснодар» сойдутся в матче с командой «Динамо». Кто окажется сильнее — узнаем в эту субботу.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (0+)

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