Зону свободного отдыха в Сочи обеспечат как минимум на 30% территории пляжей

В Сочи на всех благоустроенных пляжах будет обеспечено сохранение не менее 30% территории для свободного отдыха граждан. Такое условие закреплено в договорных обязательствах между администрацией курорта и арендаторами пляжных участков, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе мэрии.

Муниципальные власти подчеркивают, что предприниматели вправе оказывать платные услуги — в том числе сдачу в аренду шезлонгов и оборудования — на законных основаниях в соответствии с положениями федерального закона №381-ФЗ. При этом органы местного самоуправления не могут вмешиваться в ценовую политику, если деятельность арендаторов не создает угрозу для жизни и здоровья отдыхающих.

Согласно условиям аренды, предприниматели обязаны обеспечивать не только санитарное и техническое состояние пляжных территорий, но и их доступность. Помимо зоны свободного пользования, арендаторы должны соблюдать утвержденные стандарты благоустройства и требований безопасности, включая наличие спасателей, видеонаблюдения, освещения и экстренной связи.

Перед началом курортного сезона проводится обязательное обследование морского дна, санитарные экспертизы и подготовка персонала. По данным администрации, в 2025 году заключено девять новых договоров на благоустройство пляжей сроком до семи лет. Общая протяженность организованных пляжных зон в городе составляет 41 км, еще 56 км приходится на участки, где купание запрещено.

Власти города подчеркивают, что поддержка инфраструктуры за счет доходов от коммерческой деятельности не отменяет главного принципа — гарантированного доступа к морю для всех категорий отдыхающих.

Вячеслав Рыжков