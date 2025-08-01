На Кубани за полугодие выросла доля автокредитов с взносом более 50%

В первом полугодии 2025 года жители Краснодарского края чаще брали автокредиты с первоначальным взносом свыше 50%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе еКредит (входит в Авто.ру).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Доля автокредитов увеличилась с 27% до 36%. При этом общий уровень одобрения заявок снизился до 53% против 68% годом ранее. Средняя сумма автокредита сократилась на 13%, составив 1,49 млн руб., а средняя стоимость купленного в кредит автомобиля снизилась на 7% — до 2,19 млн руб.

Ставка по автокредитам в регионе в июле 2025 года достигла 18,9% годовых. На новые автомобили ставка составила 14,8%, на подержанные — 26,2%, что на 6,2% выше показателя июля прошлого года. В еКредит отмечают, что благодаря субсидиям автопроизводителей ставки на новые авто сохраняются стабильными, а на вторичном рынке возможна коррекция после снижения ключевой ставки до 18%.

Большинство заемщиков (54%) оформляли автокредиты сроком на 84 месяца. Доля займов на пять лет составила 14%. Клиентов, вносивших 20–30% стоимости авто, стало меньше (с 27% до 21%), а число оформивших кредит с минимальным взносом снизилось до 8%.

Женщины подают меньше заявок, но чаще получают одобрение (57% против 52% у мужчин). Основная категория заемщиков — граждане 36–49 лет.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае с начала 2025 года на треть снизилась регистрация новых автомобилей.

Анна Гречко