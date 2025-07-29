Рынок теряет скорость

В Краснодарском крае с начала 2025 года продажи новых автомобилей снизились на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регистрация новых машин в регионе также сократилась на 32,3%. По мнению экспертов, это связано с охлаждением спроса после двух лет активных продаж, а также с высокой стоимостью потребительских кредитов. По их словам, оживить рынок может снижение ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

С января по июнь 2025 года в Краснодарском крае зарегистрировали 25,4 тыс. новых автомобилей, это на 32,3% меньше аналогичного показателя в первые шесть месяцев прошлого года. По данным «Авто.ру», в то же время количество регистраций подержанных машин увеличилось на 4% и достигло 152 тыс. единиц. Как рассказал «Ъ-Кубань» коммерческий директор группы компаний «Техно Темп» Александр Сквирский, в среднем стоимость новых отечественных автомобилей увеличилась на 6–8%, иномарки подорожали на 10–15%.

Согласно данным «Авто.ру», средняя стоимость автомобиля Lada Largus на Кубани достигает 1,95 млн руб., «Москвич 3» — 1,92 млн руб. Электрокроссовер Voyah Free подорожал до 6,34 млн руб. В среднем китайский автомобиль JAC JS3 можно приобрести за 1,91 млн руб., Solaris KRS — за 2,9 млн руб., а Aito M5 — за 4,86 млн руб.

По итогам первого полугодия наиболее популярными в Краснодарском крае стали новые Lada Granta, Chery Tiggo 7 Pro Max и Lada Vesta. В топе по просмотрам автомобилей с пробегом — Lada Priora, Lada 2114 и Lada 2107. Среди автомобилей с пробегом иностранных брендов в список вошли Hyundai Solaris, Kia Rio, Mercedes-Benz Е-Класса.

На фоне снижения регистраций новых автомобилей на Кубани растет количество объявлений о продаже. По данным сервиса «Дром», в июне жители региона выставили на продажу на 22% больше автомобилей, чем в январе этого года,— более 328 тыс. При этом средняя стоимость этих автомобилей снизилась на 10%, до 1,5 млн руб. Рост полугодового объема предложений за год составил 36%.

Как отметил Александр Сквирский, продажи новых иномарок в Краснодарском крае снизились на 36%, отечественных автомобилей — на 20%. Рынок продаж в регионе демонстрирует падение в 32% по сравнению с 2024 годом. Согласно данным исследования агентства «Автостат», за первые четыре месяца 2025 года всего в крае продали 16,8 тыс. машин. Лидерами по падению спроса стали Geely, Changan и Haval.

По словам эксперта, такая динамика связана с охлаждением интереса покупателей после периода активных продаж в последние два года, а также высокой стоимостью потребительских кредитов и нестабильной геополитической ситуацией. Рост стоимости машин в регионе зависит от курсовых колебаний, увеличения утилизационного сбора и таможенных ограничений.

«Увеличение спроса на новые автомобили во втором полугодии 2025 года будет зависеть от экономических и социальных факторов. Если ЦБ скорректирует ключевую ставку в меньшую сторону, то это, несомненно, даст толчок к увеличению покупательской способности, также спрос будет зависеть от мер государственной поддержки отечественного автопрома»,— заявил господин Сквирский.

Наиболее популярными моделями на рынке Краснодарского края, по данным эксперта, остаются отечественные модели Lada Granta и Lada Vesta. Среди иномарок, с учетом ухода европейских брендов, лидируют китайские марки Haval, Chery, Geely.

По словам Александра Сквирского, с начала 2025 года ситуация с европейскими автомобилями в регионе изменилась. Многие иностранные бренды по-прежнему пользуются большим спросом, однако изменение курса валют и новые регуляторные требования оказали влияние на их стоимость и доступность. Дорожают запчасти, компоненты, материалы, доставка и логистика. В результате модели, которые пользовались спросом, увеличились в цене на 15–20%, что вынудило многих покупателей искать альтернативные варианты. По данным «Авто.ру», в июне этого года средняя стоимость нового автомобиля в регионе достигла 3,46 млн руб.

Руководитель службы регионального развития «Авто.ру» Михаил Захаренко отмечает, что оживить спрос в Краснодарском крае способно резкое снижение ключевой ставки. По словам эксперта, это сделало бы автокредиты существенно доступнее. Однако возможно, что потребители продолжат откладывать крупные покупки в ожидании дальнейшего снижения ставок до более привлекательного уровня.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с января по июнь 2025 года в Краснодарском крае выдали автокредитов на 23,4 млрд руб., на 50,4% меньше, чем в аналогичный период 2024 года. В июне на Кубани выдали 3,98 тыс. автокредитов — на 5,3% больше, чем в мае этого года. Доля отказов по заявкам составила 83,5%.

Как сообщает пресс-служба НБКИ, средний срок автокредита на Кубани в мае этого года достиг 70,7 месяца (+1,1%). В апреле он составил 69,9 месяца. По словам директора по маркетингу бюро Алексея Волкова, пик падения среднего срока автомобильного кредита пришелся на январь 2025 года, затем последовала стабилизация и небольшой рост.

«Сдерживающим фактором также остается ужесточение требований к заемщикам. Даже при гипотетическом удешевлении кредитов получить их без подтвержденного стабильного дохода или хорошей кредитной истории по-прежнему сложно»,— заявил Михаил Захаренко.

По данным Александра Сквирского, спрос стимулируют льготные программы кредитования и рассрочки от производителей. «Сейчас доля покупок авто с использованием тех или иных банковских продуктов составляет 55–60%»,— подчеркивает он.

Эксперт прогнозирует, что в перспективе автомобильный рынок переориентируется на отечественные и китайские машины. Спрос начнет расти, но главным фактором остается доступность кредитов и экономическая стабильность.

Алина Зорина