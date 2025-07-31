Суд рассмотрел иск о защите чести Олега Дерипаски к основателю банка «Тинькофф»

Реутовский городской суд Московской области рассмотрел иск кубанского бизнесмена Олега Дерипаски к предпринимателю Олегу Тинькову (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Как сказано на сайте суда, дело касается защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным СМИ, суд удовлетворил иск кубанского бизнесмена, присудив ему 40 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Поводом для обращения стали высказывания ответчика в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). В частности, комментарий, в котором ответчик назвал Олега Дерипаску «олигархом и вором».

Изначально дело рассматривалось в Усть-Лабинском суде Краснодарского края, который постановил взыскать с основателя «Тинькофф» 20 млн руб. Однако Верховный суд по жалобе ответчика отменил это решение, указав на нарушение территориальной подсудности. После чего материалы были переданы на новое рассмотрение в Подмосковье.

В рамках иска представители Олега Дерипаски требовали компенсировать моральный и репутационный вред в объеме 2 млрд руб. Суд, заслушав стороны, признал факт распространения сведений, порочащих честь и достоинство истца, однако удовлетворил иск частично, ограничившись суммой в 40 млн руб.

Вячеслав Рыжков