В Крыму запретили иностранцам работать по 48 видам деятельности

Власти Крыма запретили трудовым мигрантам работать еще в 48 сферах экономики. Сейчас иностранцы могут трудиться только в строительстве и туризме, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В апреле 2024 года руководитель республики подписал указ о запрете привлечения мигрантов в 35 отраслях. Сергей Аксенов объяснил решение недопустимостью бесконтрольного пребывания иностранных работников на территории региона и страны. Позднее действие документа продлили на 2025 год.

Ранее глава Крыма направил президенту России Владимиру Путину, в Госдуму и МВД предложения об изменении законодательства в части ограничения въезда семей мигрантов в Россию. В частности, речь идет об исключении возможности получения российского гражданства на основании трудовых виз.

Анна Гречко