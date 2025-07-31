Лукашенко считает Россию гарантом безопасности Белоруссии

Для Белоруссии «нет и быть не может» никого ближе России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. По его словам, сейчас две страны экономически «едины как никогда». Он назвал Россию гарантом безопасности Белоруссии.

Господин Лукашенко поднял эту тему на встрече с руководителями белорусских дипмиссий. Он рассказал, что у России «самые дешевые энергоносители». Кроме того, в этой стране Белоруссия всегда может продать свою продукцию «даже в сложных условиях», уточнил белорусский президент.

Также он затронул военно-политическое сотрудничество стран. «Если бы Россия в это сложное время не подставила нам плечо, начиная от обычных вооружений и ядерного вооружения, очень сложно представить, что было бы... Для нас Россия — это гарант нашей безопасности»,— отметил Александр Лукашенко (цитата по БелТА).

В феврале Госдума ратифицировала договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. По договору Россия и Белоруссия могут использовать «все имеющиеся силы и средства» для защиты суверенитета и сохранения территориальной целостности. Речь идет в том числе об использовании российского тактического ядерного оружия.

О сотрудничестве стран — в материале «Ъ» «Белорусский вокал».