Госдума ратифицировала договор о гарантиях безопасности между РФ и Белоруссией

Госдума на пленарном заседании ратифицировала договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Главы государств подписали документ 6 декабря в Минске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В рамках договора Россия и Белоруссия могут использовать «все имеющиеся силы и средства» для защиты суверенитета и сохранения территориальной целостности. Речь идет в том числе об использовании российского тактического ядерного оружия. Россия также сможет размещать базы и военный контингент на территории Белоруссии.

«В условиях современных вызовов вопросы обеспечения безопасности в рамках общего оборонного пространства приобретают ключевое значение. Наша цель — защитить граждан России и Беларуси, наши территории от угроз и провокаций в первую очередь со стороны приграничных государств Евросоюза»,— говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин (цитата по сайту Госдумы).

На встрече по подписанию договора президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина поставить в страну баллистические ракеты «Орешник». Господин Путин посчитал это возможным в рамках соглашения о гарантиях безопасности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Посредник по средней дальности».