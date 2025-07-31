Глава МИД Сирии заявил об отсутствии агрессивных намерений в отношении Израиля

Сирия стремится к стабильности, и агрессивных намерений по отношению к Израилю у нее нет, заявил глава сирийского МИДа Асаад аш-Шейбани. Он сказал об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сирийский министр рассказал, что в его стране очень много беженцев и много временно перемещенных лиц. «Мы заново выстраиваем страну, мы устали от войны за десять лет, мы хотим, чтобы сирийцы воссоединились... Нам нужна стабильность»,— заверил он (цитата по ТАСС).

16 июля израильская армия нанесла авиаудары по зданию Генштаба ВС Сирии в Дамаске. Поводом послужили действия сирийских правительственных сил против друзов на юге страны. Через несколько дней стороны договорились о прекращении огня. СМИ писали, что Сирия запросила у Турции помощь в борьбе с терроризмом.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Друз познается в беде».