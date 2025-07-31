Лавров проводит переговоры с главой МИД Сирии в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани проводят переговоры в Москве, передает агентство «РИА Новости». Это первая официальная встреча министров в российской столице.

О визите сирийского министра сообщала накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На переговорах планируется обсудить вопросы двусторонней повестки дня, а также региональные и мировые проблемы. До этого о запланированной встрече сообщало Reuters со ссылкой на источники.

17 июля российский МИД выразил обеспокоенность резким обострением обстановки в Сирии, где прошли столкновения между друзами, бедуинами и правительственными силами. В защиту друзов выступил Израиль и нанес удары по Сирии, в том числе по зданию Генштаба в Дамаске. Стороны при посредничестве США достигли соглашения о прекращении огня. На этой неделе глава государства провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Анастасия Домбицкая