Израиль атаковал здание Генштаба Сирии в Дамаске

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по зданию Генштаба ВС Сирии в Дамаске. Момент атаки попал в эфир местных телеканалов. Незадолго до этого израильские власти пригрозили Сирии «болезненными ударами» из-за действий сирийских правительственных сил против друзов.

Несколько часов назад ЦАХАЛ сообщил об ударе по входу в здание сирийского Генштаба. Источники Reuters в Минобороны Сирии рассказали, что находившиеся внутри военнослужащие спрятались в подвале. Местные СМИ писали о как минимум двух пострадавших. Последствия последующей израильской атаки пока не уточняются.

15 июля власти Сирии ввели войска в южную провинцию Эс-Сувейда, где на протяжении нескольких дней происходили масштабные столкновения между бедуинскими ополченцами и друзскими вооруженными отрядами. Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о гибели как минимум 102 человек. Израиль пообещал защитить друзскую общину и начал наносить удары по сирийской бронетехнике, а также по военным формированиям правительства Арабской Республики.

Подробнее — в материале «Ъ» «Друзы дружбы».

Лусине Баласян