Друз познается в беде

Переходное правительство Сирии объявило о выводе своих воинских формирований из южной провинции Эс-Сувейда, где с 13 июля происходили кровопролитные столкновения между друзскими ополченцами и вооруженными бедуинами, на помощь к которым пришли правительственные силы. Решение было принято после предупредительных ударов израильских ВВС по Генштабу Сирии и Народному дворцу (президентской резиденции) в Дамаске. Израильское правительство заявило, что это сделано для предотвращения резни в провинции, где компактно проживают друзы. Тем временем границу между Израилем и Сирией пересекли сотни израильских друзов, поспешивших на помощь своим сирийским собратьям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ammar Awad / Reuters Фото: Ammar Awad / Reuters

Дамаск проинформировал о начале отвода своих формирований из южных районов Сирии вечером 16 июля. Отмечалось, что такое решение было принято в соответствии с договоренностями, достигнутыми между переходным правительством, возглавляемым президентом Ахмедом аш-Шараа, и старейшинами Эс-Сувейды. В соглашении, текст которого опубликовал МИД переходного правительства, говорится, что Дамаск берет на себя обязательство обеспечить «полное и немедленное прекращение всех военных операций» в южных районах, а также созвать комитет с участием друзских духовных лидеров для надзора над реализацией договоренностей.

Объявление властей Сирии появилось после поста госсекретаря США Марко Рубио в соцсети X. Шеф американской дипломатии сообщил, что Вашингтон «взаимодействовал со всеми сторонами, участвующими в столкновениях в Сирии». «Мы согласовали конкретные шаги, которые положат конец этой тревожной и ужасающей ситуации,— уточнил господин Рубио.— Это потребует от всех сторон выполнения взятых на себя обязательств. Мы полностью ожидаем этого».

Общаясь вечером 16 июля с журналистами, глава Госдепа назвал «недоразумением» израильские воздушные удары, нанесенные в тот день по столице Сирии.

Израильские ВВС атаковали сирийские правительственные силы на юге страны с понедельника, но в среду обрушили удары на Дамаск. Под бомбардировки попал комплекс, где находятся здания Генштаба и Министерства обороны Сирии, а также президентский дворец. «Мы действуем решительно, чтобы предотвратить появление враждебных элементов по ту сторону (северной.— “Ъ”) границы, защитить граждан Государства Израиль и предотвратить причинение вреда друзам,— заявил глава Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир.— Мы не позволим югу Сирии стать оплотом террора. Мы не будем полагаться ни на кого другого, мы будем защищать (друзские.— “Ъ”) общины вдоль границы».

Триггером столкновений на юге Сирии стало произошедшее 11 июля нападение вооруженных бедуинов на друзского торговца овощами, который ехал на своем грузовике по трассе Эс-Сувейда—Дамаск. В ответ друзские ополченцы похитили несколько бедуинов. Те, в свою очередь, стали нападать на друзов, и, когда вооруженные столкновения разгорелись не на шутку, переходное правительство Сирии 15 июля ввело в Эс-Сувейду свои войска, укомплектованные из бывших боевиков-суннитов. По словам очевидцев, они прибегли к внесудебным расправам над друзами.

В ответ израильские друзы пошли на прорыв пограничного ограждения, чтобы защитить своих соплеменников по ту сторону границы. По официальным оценкам, только за 15–16 июля в Сирию проникла почти 1 тыс. израильских друзов.

Среди них оказались даже несколько депутатов Кнессета, в том числе парламентарий от партии «Наш дом — Израиль» Хамад Амар, который объяснил свой поступок необходимостью вернуть домой тех израильских друзов, кто решился на пересечение границы. Господин Аммар рассказал о происходящих в Сирии событиях, увидев в них аналогию с резней 7 октября 2023 года, устроенной «Хамасом». «Милиции, поддерживаемые (сирийским.— “Ъ”) режимом, врывались в деревни, насиловали девочек пяти, семи и десяти лет, убивали женщин и мужчин, сжигали дома и так далее. Речь идет о настоящей резне»,— сообщил депутат.

Останавливать «нелегалов» пришлось лично израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху. В специальном выступлении в среду, обращаясь к израильским друзам, он заявил: «Вы — граждане Израиля. Не переходите границу. Вы подвергаете свою жизнь опасности, вас могут убить, вас могут похитить, и вы вредите усилиям ЦАХАЛа».

В тот же день выступил и президент аш-Шараа, обвинивший «израильское образование» в «широкомасштабных нападениях на гражданские и правительственные объекты» Арабской Республики. Отдельно президент обратился к сирийским друзам: «Мы отвергаем любые попытки передать вас в руки внешней силы… Мы не из тех, кто боится войны. Мы посвятили свою жизнь преодолению трудностей и защите своего народа, но поставили интересы сирийцев выше хаоса и разрушений».

Вероятно, многое будет зависеть от того, удастся ли правительству провести беспристрастное расследование событий середины июля в Эс-Сувейде и в дальнейшем выстроить конструктивные отношения с друзской общиной.

Нил Кербелов