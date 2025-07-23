СМИ: Сирия запросила у Турции помощь в укреплении обороны и борьбе с терроризмом

Сирийские власти запросили помощь Турции в укреплении обороноспособности и борьбе с терроризмом. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в турецком Минобороны. По словам собеседников канала, Турция продолжит укреплять обороноспособность Сирии на фоне обострения с Израилем.

«Сирийская администрация запросила официальную помощь Турции в рамках укрепления обороноспособности и борьбы с террористическими организациями во главе с ИГИЛ (признано террористическим и запрещено в РФ)»,— сообщили источники телеканала.

В военном ведомстве подчеркнули, что Турция «сохраняет твердую позицию в вопросах защиты территориальной целостности Сирии, обеспечения в ней стабильности и борьбы с террористическими организациями»

16 июля ЦАХАЛ нанес авиаудары по зданию Генштаба ВС Сирии в Дамаске. Поводом для этого стали действия сирийских правительственных сил против друзов на юге страны. Израиль аргументировал атаки на сирийские территории стремлением защитить друзское население. Через несколько дней стороны договорились о прекращении огня.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Друз познается в беде».

Анастасия Домбицкая