Из проекта ростовского трамвая могут исключить два направления

В Ростове-на-Дону из-за удорожания проекта модернизации трамвая его проект могут пересмотреть. Об этом пишет портал «Ростовский городской транспорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

По версии экспертов портала, из проекта могут исключить два направления. Изменения могут затронуть обновление путей в Ленгородке, а также линии на Верхний Темерник и в районе старого аэропорта – их могут вовсе не построить.

«Как будет в реальности, станет известно осенью», — приводят слова специалистов в издании.

Причиной возможных мер станет удорожание стоимости строительства трамвайной инфраструктуры. Об этом рассказала министр транспорта Ростовской области Алена Беликова. Изначально проект оценили 61 млрд руб. С весны 2023 года новые пути не вышли пределы микрорайона Левенцовский. Тем не менее госпожа Беликова также сообщила, что строительство путей не остановлено, о чем ранее писал «Ъ-Ростов».

Константин Соловьев