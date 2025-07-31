Из проекта ростовского трамвая могут исключить два направления
В Ростове-на-Дону из-за удорожания проекта модернизации трамвая его проект могут пересмотреть. Об этом пишет портал «Ростовский городской транспорт».
Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ
По версии экспертов портала, из проекта могут исключить два направления. Изменения могут затронуть обновление путей в Ленгородке, а также линии на Верхний Темерник и в районе старого аэропорта – их могут вовсе не построить.
«Как будет в реальности, станет известно осенью», — приводят слова специалистов в издании.
Причиной возможных мер станет удорожание стоимости строительства трамвайной инфраструктуры. Об этом рассказала министр транспорта Ростовской области Алена Беликова. Изначально проект оценили 61 млрд руб. С весны 2023 года новые пути не вышли пределы микрорайона Левенцовский. Тем не менее госпожа Беликова также сообщила, что строительство путей не остановлено, о чем ранее писал «Ъ-Ростов».