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Алена Беликова: Проект развития трамвая в Левенцовке не остановлен

В Ростове-на-Дону обсуждается план развития магистральной трамвайной сети в направлении «Север» и «Запад». Об этом в своем Telegram-канале сообщает заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

Фото: КокошкинКонстантин, Коммерсантъ

Фото: КокошкинКонстантин, Коммерсантъ

Суть проекта — создание обособленных путей и каркаса городских маршрутов.

По словам минтранспорта, реализация проекта по Левенцовке продолжается, идет первый этап строительства. Вторая часть проекта активно обсуждается с представителями Синара, МосТрансПроект, РостовГражданПроект и минстроя.

Мария Хоперская

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