В России впервые за семь начало падать число аварий с электросамокатами

За первые шесть месяцев 2025 года число ДТП с участием электросамокатов в России упало сразу 20%. Это произошло впервые с 2018 года, следует из опубликованных данных Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД). Больше всего аварий со средствами индивидуальной мобильности (СИМ) произошло в Москве — 251.

Также лидируют по числу аварий с СИМ Костромская (95), Нижегородская (92) и Омская (77) области. Наибольшее число погибших в таких авариях было зафиксировано в Свердловской (4), Самарской (3), Астраханской (3) областях и Башкирии (1). Всего жертвами стали 23 человека, из них 22 — непосредственно управляли СИМ, один был пассажиром.

Подробности — в материале «Ъ» «Электросамокаты покатились вниз».