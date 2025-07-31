Электросамокаты покатились вниз

За прошедшие полгода число ДТП с участием электросамокатов сократилось сразу на 20%, следует из опубликованных данных Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) РФ. Это произошло впервые с 2018 года: до сих пор аварийность стабильно росла. Уменьшается и доля ДТП, в которых участвовали кикшеринговые самокаты. Число погибших в авариях с электросамокатами по-прежнему растет, но уже не такими темпами, как раньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

НЦ БДД опубликовал обзор состояния аварийности в России за шесть месяцев текущего года, в котором приведены данные о ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Речь идет в первую очередь об электросамокатах, а также моноколесах и прочих аналогичных транспортных средствах.

Всего зарегистрировано 1,5 тыс. аварий, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аварийность с СИМ стабильно росла с 2018 года — с момента, как НЦ БДД собирает и публикует соответствующую статистику. Число раненых также упало на 20%. Количество погибших в подобных авариях продолжает расти (+9,5%), но темпы прироста замедлились.

Больше всего аварий с СИМ произошло в Москве (251), Костромской (95), Нижегородской (92) и Омской (77) областях. Наибольшее число погибших — в Свердловской (4), Самарской (3), Астраханской (3) областях и Башкирии (1). Постепенно начала снижаться доля аварий, в которых участвовали кикшеринговые самокаты: год назад она составляла 68% (и до этого росла), теперь — 53,6%. В остальных происшествиях участвовали электросамокаты, принадлежащие физическим лицам (как правило, мощные СИМ, развивающие высокую скорость).

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Рост парка электросамокатов МВД рассматривает как одну из серьезных проблем для безопасности, которую нужно будет решить до 2036 года. Соответствующий тезис заложен в проекте стратегии безопасности дорожного движения, проект которой недавно был опубликован на regulation.gov.ru.

Несколько лет назад власти анонсировали реформу законодательства для улучшения контроля за СИМ, но она пока буксует.

Якорный документ — пакет уточняющих поправок к Правилам дорожного движения. Обсуждается, в частности, включение в них запрета езды на СИМ по пешеходным дорожкам, введение обязанности надевать шлем и т. д. Первую версию поправок Минтранс представил в сентябре 2024 года, она по-прежнему дорабатывается. В Госдуме также находятся поправки к КоАП, повышающие с 1,5 тыс. до 30 тыс. руб. штрафы для пользователей СИМ, нарушающих правила: в первом чтении они были приняты летом 2024 года и тоже дорабатываются.

Регионы, не дожидаясь изменений в законодательстве, пользуются полномочиями по введению различных ограничений для СИМ. Москва, к примеру, разрешает кикшеринг, но вводит «медленные» зоны и ограничивает общую скорость движения 20 км/ч. В Санкт-Петербурге есть несколько десятков зон, где движение СИМ запрещено. Недавно полный запрет кикшеринга ввели власти Благовещенска и Набережных Челнов, аналогичное решение обсуждается администрациями других городов.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман подчеркивает снижение доли ДТП с арендными электросамокатами. «Операторы внедрили рекордное количество мер, начиная от штрафов и обязательной верификации, заканчивая технологиями безопасности — результаты уже отражаются в статистике,— заявила она "Ъ". — Это наглядно демонстрирует "управляемость" безопасности в отношении прокатных СИМ. При этом частные СИМ, на которых приходится почти половина ДТП, все еще остаются в серой зоне регулирования. В отличие от самокатов кикшеринговых операторов, реальная статистика по ним неизвестна — поездки не фиксируются ни в одном приложении, на самокатах не действуют ограничения скорости и штрафы за нарушения, которые вводили операторы. Это создает опасность как для самих владельцев частных СИМ, так и для других участников дорожного движения. Поэтому те города, которые будут выбирать стратегию запрета кикшеринга, рискуют столкнуться с еще большей проблемой в виде частников. Дальше — хуже».

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов ранее заявлял, что в столице более 60 млн поездок в год совершают на электросамокатах. «В этом году мы проработали и ввели беспрецедентные меры по безопасности движения на СИМ. Чтобы получить доступ к аренде, необходимо пройти верификацию через Mos ID. Это позволяет заблаговременно выявлять аккаунты несовершеннолетних и ограничивать им доступ к сервису. Со старта сезона проката заблокировали 32 тыс. аккаунтов, которые не прошли проверку по возрасту»,— заявлял господин Ликсутов.

Иван Буранов