На Кубани и в Адыгее прогнозируют аномальную жару до +40 градусов

В Краснодарском крае и Республике Адыгея в ближайшие дни установится аномально жаркая погода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

По словам эксперта, температура воздуха в ряде районов может достигать +38...+40 градусов. В Сочи и других приморских городах края прогнозируют до +38 градусов, что Роман Вильфанд назвал «редчайшим случаем». Он пояснил, что такая температура обусловлена адвекцией теплых воздушных масс с Ближнего Востока, несмотря на сглаживающее влияние моря.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на Кубани действует штормовое предупреждение. Кроме того, в связи с жарой с 28 июля по 3 августа с 12:00 до 17:00 приостановлена работа аттракционов в городских парках Краснодара.

Анна Гречко