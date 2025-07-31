Более 32% страховых выплат аграриям пришлось на Ростовскую область в 2025 году

В январе-июне 2025 года общая сумма выплат сельхозпроизводителям Ростовской области и Краснодарского края по договорам страхования с господдержкой составила более 2,8 млрд руб., что соответствует 60% от всех страховок по России. Более 32% страховых выплат аграриям в этом году пришлось на Дон. Об этом сообщает пресс-служба Национального союза агростраховщиков (НСА).

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Общий объем выплат в 33 регионах в первом полугодии достиг 4,6 млрд руб, из них на долю Ростовской области пришлось 1,5 млрд руб., на Краснодарский край — 1,3 млрд руб., на Ставропольский край — 528 млн руб.

В НСА отметили, что выплаты в южных регионах связаны только с договорами страхования урожая.

В 2024 году растениеводы Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края получили 1,5 млрд руб. страховых выплат. Таким образом, аграриям ключевых аграрных регионов за полтора года возмещено 4,8 млрд руб. убытков от потери урожая, что в четыре раза превысило бюджетные расходы на субсидирование договоров страхования урожая за весь 2024 год и первое полугодие 2025 года, которое составило 1,2 млрд руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в начале июня 2025 года сельхозпроизводителям выплачено 11 млн руб. возмещения из-за заморозков. Всего в России в этом году весенние заморозки затронули 178 тыс. га, что в шесть раз меньше, чем в прошлом. На сегодня заявлений о возмещении подано на 200 млн руб.

Наталья Белоштейн