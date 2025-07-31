На Кубань и Дон в 2025 году пришлось более 60% страховых выплат аграриям

Свыше 60% страховых выплат сельхозпроизводителям по договорам с господдержкой в первом полугодии 2025 года пришлись на аграриев юга России — Ростовской области и Краснодарского края. Согласно данным Национального союза агростраховщиков (НСА), общий объем компенсаций в этих двух субъектах превысил 2,8 млрд руб. из 4,6 млрд руб., выплаченных по стране в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольший объем выплат зафиксирован в Ростовской области — 1,5 млрд руб., на втором месте Краснодарский край с 1,3 млрд руб. Третью позицию занял Ставропольский край, где аграрии получили 528 млн руб. Все выплаты в этих регионах касались исключительно страхования урожая.

Как отмечают в НСА, Южный федеральный округ сохраняет ключевые позиции на рынке агрострахования с господдержкой. По словам президента союза Корнея Биждова, совокупный объем компенсаций аграриям Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев с начала 2024 года составил 4,8 млрд руб. — это в четыре раза превышает сумму бюджетных субсидий на страхование урожая за аналогичный период (1,2 млрд руб.).

В НСА подчеркивают, что наблюдаемая динамика подтверждает эффективность действующего механизма господдержки агрострахования и его востребованность в наиболее климатически уязвимых регионах.

Вячеслав Рыжков