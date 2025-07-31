Теннисистка Калинская победила в матче второго круга турнира WTA 1000 в Монреале

31-я ракетка мира Анна Калинская вышла в третий круг проходящего в Монреале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000. В матче второго раунда она со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 6:2 обыграла бельгийку Элизе Мертенс, занимающую 22-е место в рейтинге WTA.

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Следующей соперницей Калинской станет 13-я ракетка мира — украинская теннисистка Элина Свитолина. Теннисистки встречались на корте дважды — в обоих матчах победу одержала украинка.

Помимо Калинской в третий круг также пробились российские теннисистки Вероника Кудерметова и Мирра Андреева. Ранее в среду свое выступление на турнире завершили Камилла Рахимова, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова.

Турнир, призовой фонд которого превышает $5,1 млн, завершится 7 августа. Его действующей победительницей является американская теннисистка Джессика Пегула.

Таисия Орлова